Germani: Sassari nel destino per ripartire pure in Italia

Una sfida dal sapore particolare attende la Germani questa sera alle 20.30: al PalaLeonessa arriva il Banco di Sardegna Sassari di coach Piero Bucchi. La Dinamo sta attraversando il momento migliore della stagione, esprimendo forse la miglior pallacanestro del campionato. Germani quindi attesa ad un test tanto impegnativo quanto importante: dopo le brillanti prestazioni in Eurocup contro Bourg e Cluj è arrivato il momento di lanciare segnali anche in un campionato dove la vittoria manca dal 2 gennaio. Il caso vuole che l’ultima gioia per coach Alessandro Magro e i suoi risalga a inizio anno in terra sarda dove la Germani sconfisse al PalaSerradimigni proprio Sassari al termine di una battaglia conclusasi sul 92-94 dopo un tempo supplementare.

Fu la notte dei 18 punti, pesantissimi, di Amedeo Della Valle e dell’acuto (l’unico fino ad ora) di Ryan Taylor (18 anche per lui), successo regalò di fatto il pass verso le Final Eight di Coppa Italia.

Svolta

Da quella sera in casa Germani è calato il buio nella «lega domestica». Solo sconfitte, brucianti e demoralizzanti al punto da mettere in discussione le scelte fatte ad inizio stagione da club e staff tecnico. A regalare la gioia di potersi gustare un brodino caldo e la presenza di Brescia a Torino fu proprio il team del presidente Sardara lo scorso 15 gennaio con la vittoria su Brindisi che ha ufficializzato grazie alla classifica avulsa l’accesso alle finali della rassegna tricolore in programma da mercoledì.

Gioie e dolori anche negli ultimi due match disputati al PalaLeonessa tra Brescia e Sassari: nel maggio scorso la Germani dopo aver vinto gara uno dei quarti di finale play off con un perentorio 104-97 trascinata dai 30 punti del Marchesino e i 24 di Mitrou-Long si dovette inchinare in quella funesta gara-2 che permise ai sardi di «breakkare» nella serie e trionfare sull’isola dei quattro mori guadagnandosi l’accesso alle semifinali. Oggi però Brescia sarà chiamata ad accantonare tristi e felici ricordi per pensare solo di tornare alla vittoria.

La chiave

Serviranno le motivazioni e l’atteggiamento dimostrato nelle vittorie di Eurocup contro Bourg en Bresse e Cluj, la stessa determinazione che ha messo vista (anche se non è bastata) contro la Virtus Bologna. Alla ricerca di quei due punti che possano ridare la tranquillità necessaria per affrontare lo sprint finale della stagione con la giusta determinazione fino al raggiungimento del terzo obiettivo di inizio stagione, quello dei play off (dopo le qualificazioni in Coppa Italia e al secondo turno di Eurocup). Brescia potrà beneficiare dell’arma in più chiamata John Petrucelli che, dopo aver rotto il ghiaccio con la manciata di minuti contro Cluj, è pronto a tornare nel pieno della battaglia. Discorso che vale anche per Cobbins; difficile vederlo in panchina stasera ma non impossibile.

Sassari arriverà al PalaLeonessa con le intenzioni di cancellare anche l’amarezza della sconfitta in finale di Supercoppa Italina rimediata contro l’Olimpia Milano proprio nell’impianto di Via Caprera. Ma quella di stasera sarà anche la partita di Giacomo Baioni, vice allenatore di coach Piero Bucchi e in passato assistente di Vincenzo Esposito prima e successivamente di Maurizio Buscaglia sulla panchina della Germani, così come quella di Luca Gandini indimenticato giocatore della Sil Lumezzane dei primi anni Duemila che sta chiudendo la lunga carriera proprio a Sassari.

Si giocherà al PalaLeonessa A2A con la palla a due alle 20.30 (arbitreranno la gara Carmelo Paternicò di Piazza Armerina (En), Alessandro Nicolini di Bagheria (Pa) e Tolga Sain di Messina). La radiocronaca del match si potrà ascoltare in diretta sulle frequenze di Radiobresciasette con aggiornamenti testuali sulla pagina web. Diretta televisiva su Eurosport 1 e in streming su Eleven.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it