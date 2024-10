Germani, Sacripanti incensa Rivers: «Un’ala atletica e seria»

Il coach l’ha allenato lo scorso anno a Scafati: «Non ha mai alzato la voce e capiva subito cosa fare»

Rivers schiaccia nel corso della sfida tra Germani e Varese - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

Come riportato nella prima cronaca testuale della stagione della Germani su GdB.it, da Demetre a DemeTre è stato un attimo. La prestazione di Rivers nella vittoria contro Varese (118-94) ha di certo rubato l'attenzione, non solo per i 22 punti e il 4/6 da oltre l'arco. Forse è il fascino del «nuovo». Bilan (devastante in attacco) e Della Valle (da applausi) hanno abituato troppo bene i bresciani, e di certe performance quasi non ci si stupisce più.