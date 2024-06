Germani, primo incontro Ferrari-Magro: ancora numerosi i nodi da sciogliere

Domani i due si rivedono: coach propenso a restare ma il progetto deve essere ulteriormente valutato

2 ' di lettura

Mauro Ferrari e Alessandro Magro - © www.giornaledibrescia.it

Non è ancora certo se Alessandro Magro sarà ancora seduto sulla panchina della Germani il prossimo anno, di sicuro c’è stato il primo incontro relativo alla prossima stagione tra l’allenatore e Mauro Ferrari che, come previsto, si è svolto ieri. Punti fermi Nulla è stato definito, ma l’impressione è che si sia trattato di un faccia a faccia interlocutorio e che i due dovrebbero rivedersi prima della partenza della Mille Miglia (il via martedì alle 13) alla quale parteciperà anche il numero uno d