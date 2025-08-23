Germani, la gioia di ritrovarsi: oggi prima sudata al PalaLeonessa
In giornata si svolgerà il primo allenamento nel palazzetto bresciano, dopo che ieri lo staff e i giocatori sono stati sottoposti alle visite mediche
Primo allenamento per la Germani
Aria da primo giorno di scuola al Centro di medicina Brescia, dove la Germani ha concluso ieri le visite mediche dello staff e dei giocatori, ad eccezione di Jason Burnell e Maurice Ndour, che si uniranno alla squadra a inizio settembre. Ieri mattina è toccato a Cj Massinburg, Miro Bilan, Demetre Rivers, Joseph Mobio e Giancarlo Ferrero. «Ho già rivisto tanti compagni ed è bello potersi ritrovare – afferma Ferrero, giunto alla ventunesima stagione da professionista –. Penso che sia qualcosa di u
Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.