Giornale di Brescia
Abbonati
Basket

Germani, la gioia di ritrovarsi: oggi prima sudata al PalaLeonessa

Jacopo Bianchi
In giornata si svolgerà il primo allenamento nel palazzetto bresciano, dopo che ieri lo staff e i giocatori sono stati sottoposti alle visite mediche
Primo allenamento per la Germani

Aria da primo giorno di scuola al Centro di medicina Brescia, dove la Germani ha concluso ieri le visite mediche dello staff e dei giocatori, ad eccezione di Jason Burnell e Maurice Ndour, che si uniranno alla squadra a inizio settembre. Ieri mattina è toccato a Cj Massinburg, Miro Bilan, Demetre Rivers, Joseph Mobio e Giancarlo Ferrero. «Ho già rivisto tanti compagni ed è bello potersi ritrovare – afferma Ferrero, giunto alla ventunesima stagione da professionista –. Penso che sia qualcosa di u

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario