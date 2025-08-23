Germani, la gioia di ritrovarsi: oggi prima sudata al PalaLeonessa

In giornata si svolgerà il primo allenamento nel palazzetto bresciano, dopo che ieri lo staff e i giocatori sono stati sottoposti alle visite mediche

3 ' di lettura

Primo allenamento per la Germani

Aria da primo giorno di scuola al Centro di medicina Brescia, dove la Germani ha concluso ieri le visite mediche dello staff e dei giocatori, ad eccezione di Jason Burnell e Maurice Ndour, che si uniranno alla squadra a inizio settembre. Ieri mattina è toccato a Cj Massinburg, Miro Bilan, Demetre Rivers, Joseph Mobio e Giancarlo Ferrero. «Ho già rivisto tanti compagni ed è bello potersi ritrovare – afferma Ferrero, giunto alla ventunesima stagione da professionista –. Penso che sia qualcosa di u