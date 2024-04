Germani prima d’aprile, e non è uno scherzo: a Varese sono arrivati buoni segnali

Pistoia compie l’impresa alla Segafredo Arena e la Germani torna in vetta. Il blitz di sabato vale doppio

Basket serie A: le immagini di Germani-Varese - Foto Ciamillo Castoria © www.giornaledibrescia.it

Prima d’aprile, non è uno scherzo. La spaventosa rimonta di Pistoia a Bologna riconsegna alla Germani la vetta della classifica in solitaria. Le Vu Nere gettano via un +19, i toscani rientrano e sorpassano. Finisce 100-93. La Pallacanestro Brescia, dopo 25 giornate di regular season, guarda di nuovo tutti dall’alto verso il basso. Intanto, sabato sera, a Varese, la Germani ha dato un bel segnale. Il successo per 95-92 all’Itleyum Arena vale più dei due punti che il blitz ha fruttato. In primo lu