Germani, Poeta: «Successo insolito, ma sono contentissimo»

L’allenatore loda «la buona difesa per tre quarti di gara. Bilan? Fantastico»

2 ' di lettura

I complimenti: Mauro Ferrari a fine gara con coach Peppe Poeta - Foto M.Ceretti / Ciamillo-Castoria

La conferenza è finita, ma Peppe Poeta torna in sala stampa per un ultimo pensiero da condividere. «Uno dei miei uomini più importanti è Giancarlo Ferrero (ex Trieste, ndr). Gioca pochissimo, ma ha sempre la parola giusta per i compagni e ci è di grandissimo aiuto». La Germani batte anche Trieste 69-65 e sale a 16 punti L’allenatore della Germani tiene molto alla nota a margine sul suo «veterano», così come ritiene importante parlare con onestà e trasparenza: «Le assenze di Trieste - afferma - h