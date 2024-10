Germani, Poeta: «Sassari ha ingranato bene, ma ho fiducia nei miei ragazzi»

Prima del match contro i sardi il tecnico chiede «accortezza e serietà, per non incappare in sorprese spiacevoli»

A A Riduci Ingrandisci «Accortezza e serietà, per non incappare in sorprese spiacevoli». Peppe Poeta, coach della Germani, parla della sfida alla Dinamo Sassari di questa domenica, alle 16.30, al PalaLeonessa. «Ad Assago contro l’Olimpia Milano abbiamo disputato una buona gara – afferma l’allenatore –. Dobbiamo però dimenticarci i tanti complimenti ricevuti e ricordarci che abbiamo perso». Insomma, testa bassa, e occhio alla classifica. Leggi anche Con Ndour la Germani ha trovato il «presidente» Quella sarda «è una squadra completa ed esperta – commenta Poeta –. Assorbito il contraccolpo psicologico derivante dal mancato accesso alla Champions League, Sassari ha ingranato bene. Sono contento dei miei ragazzi e ho fiducia in loro. Credo nella crescita di tutti. Brescia è una squadra divertente da allenare e ho fiducia in tutti i suoi componenti», prosegue l’allenatore, che ha parole al miele anche nei confronti dei protagonisti fin qui meno coinvolti, da Mobio a Ferrero. Alla Germani manca un lungo? «Siamo a posto, e abbiamo gerarchie chiare», conclude il coach.

