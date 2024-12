Germani, Poeta: «Non guardo la classifica, pensiamo soltanto a divertirci»

L’allenatore felice: «Vinto contro la meglio Reyer della stagione con un secondo tempo solidissimo»

Grande sintonia tra Peppe Poeta e l'ad di Germani Mauro Ferrari - Foto M.Ceretti / Ciamillo-Castoria

Lo stesso Peppe Poeta comincia a essere a corto di aggettivi per la propria Germani. E ci sta. La partita che ha appena finito di vincere al Taliercio ha dell’incredibile. E la frase più significativa se la lascia scappare a microfoni spenti. «L’hanno decisa una tripla di Bilan e una grande difesa di Della Valle». Impresa Germani: batte Venezia e centra la sesta vittora consecutiva Non sarebbero bastate né l’una né l’altra senza una grande prova di squadra, di questo l’allenatore parla in confer