Germani, Poeta: «Felice perché abbiamo reso facile ciò che non lo era»

Dal coach i complimenti ai suoi e un pensiero speciale per Ferrero: «Meritava la standing ovation»

2 ' di lettura

Mauro Ferrari, Giuseppe Poeta - Foto M.Ceretti - Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it

«Sono molto contento perché abbiamo reso facile una partita che non lo era affatto». Così ha esordito coach Poeta in conferenza stampa dopo il successo per 118-77 alla Itelyum Arena, alludendo chiaramente al fatto che Varese non perdeva in casa dal primo dicembre 2024 e aveva battuto anche Milano e Bologna sul parquet di Masnago. «Venivano da 4 vittorie nelle ultime 6 partite e noi onestamente abbiamo fatto una delle migliori gare dell’anno. Siamo stati solidi per tutti i 40 minuti, non li abbia