Germani, Poeta: «Contro Napoli una partita ricca di insidie»

Questa domenica, alle 19.30, al PalaLeonessa, la Germani sfida Napoli per l’undicesima giornata di andata di regular season. È quarta contro ultima. E la GeVi, fin qui, ha solo perso.

«È una partita piena di insidie – afferma coach Poeta –. Dovremo mantenere il nostro flusso di gioco e cercare di tenere a bada il talento delle loro guardie, che possono accendersi da un momento all’altro ed essere protagonisti di grandi prestazioni personali».

Napoli ha inserito il nuovo esterno Newman. Ha cambiato molto in queste settimane, e quindi la sfida è poco leggibile. «Dobbiamo concentrarci su noi stessi – sottolinea l’allenatore della Pallacanestro Brescia –. Sarà difficile immaginarsi come giocheranno. Dovremo avere il giusto impatto».

Il calendario adesso offre, sulla carta, alcune partite più abbordabili. Gare in cui la Germani può essere favorita. A partire da quella di domenica. «Non posso fermarmi a pensarlo – commenta Poeta –. Ogni gara può prendere una piega diversa. A maggior ragione, in partite come questa, dobbiamo essere attenti e portare in campo la miglior versione di noi stessi. La cosa buona è che la mia squadra è matura e intelligente, e sa cosa deve fare».