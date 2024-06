Germani: ore decisive per il futuro di Petrucelli

Peppe Poeta è riuscito a far tentennare l’esterno, ma l’offerta di Trapani è altissima

John Petrucelli - © www.giornaledibrescia.it

Peppe Poeta, in qualche modo, ha già vinto una partita da head coach della Germani. Non si tratta di un match di 40 minuti sul parquet, bensì di qualcosa a cavallo tra psicologia e... maieutica. Nella fattispecie, il neo-allenatore della Germani è riuscito a far tentennare Petrucelli, che si è trovato davanti l’offerta - riduttivo definirla allettante - di Trapani, e - almeno - non l’ha accettata su due piedi. Sul piatto ci sono tanti, tantissimi soldi, per due anni (dovrebbero essere 500mila do