Germani, oggi la prima in casa: arriva Bologna per il Trofeo Ferrari

Nella Virtus, che in questi anni è stata bestia nera per Brescia, Akele e l’ex obiettivo di mercato Diouf. Ferrari: «In memoria di Roberto e papà Faustino»

3 ' di lettura

Germani, 8° edizione del trofeo Ferrari

PalaLeonessa, capitolo 1. O, meglio, se si preferisce: PalaLeonessa, il prologo. Per la prima volta in stagione, oggi, la Germani gioca una gara nel palazzetto di casa. La sfida è valida per il Trofeo Ferrari, inizia alle 20 e vede contrapposte la squadra di Peppe Poeta e la Virtus Bologna. Il Ferrari giunge quest’anno alla settima edizione, ed è sempre in memoria di Roberto, fratello prematuramente scomparso di Mauro, l’imprenditore che, con, Germani Spa è di fatto proprietario del club dall’es