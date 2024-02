Germani, Magro: «Alla Final Eight il ko più doloroso da allenatore»

L’allenatore a mente fredda racconta il proprio post-delusione vissuto in Coppa Italia a Torino

3 ' di lettura

Coach Alessandro Magro vede il percorso oltre la sconfitta - © www.giornaledibrescia.it

In questi giorni, le immagini della partita devono avergli attraversato spesso la mente. «In video, invece, l’ho rivista tre volte». Alessandro Magro, coach della Germani, racconta il proprio post-delusione alla Final Eight la mattina del giorno in cui l’Olimpia Milano e Napoli - che giovedì ha estromesso la Pallacanestro Brescia ai quarti - si sarebbero sfidate per il titolo. A mente fredda L’analisi dell’allenatore, a mente fredda, è lucida. Ma lo era stata anche a botta calda. «Purtroppo - ra