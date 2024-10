Germani, lo spirito di Rivers: «Leader? No, credo nella squadra»

L’ala in studio a Teletutto: «Con Varese è stata la mia partita, a Scafati sarà una sfida calda»

3 ' di lettura

La Germani verso Scafati dell'ex Rivers

Demetre Rivers nel segno del due. La partita vinta domenica scorsa al PalaLeonessa contro Varese per l’ala di Charleston è coincisa con il secondo debutto nel campionato italiano, dopo quello della passata stagione, avvenuto a Scafati. Proprio la Givova, in terra campana, sarà la prossima avversaria della Germani, dopodomani, domenica, per la seconda di campionato. Ventidue i punti segnati dal quasi ventinovenne della South Carolina contro l’Openjobmetis. «Abbiamo iniziato nel migliore dei modi