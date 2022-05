Germani: la serie si può indirizzare prima della Sardegna

I protagonisti che abbiamo sentito avevano ragione. Tanto il coach della Germani Alessandro Magro quanto l’assistente (ex Brescia) di Bucchi alla Dinamo Sassari Giacomo Baioni avevano parlato di una serie interessante, difficile per entrambe le squadre, probabilmente lunga. Gara -1, terminata con il successo di Moss (splendida prova) e compagni per 104-97 è stata tiratissima.

Un autentico inno ai play off. Non già perché le squadre abbiano giocato in modo perfetto. Ma perché si è visto tanto, tantissimo: strategia, accorgimenti, soluzioni di squadra, ma anche giocate dei singoli. Nessun protagonista tra quelli più attesi ha tradito le aspettative. La paura non ha mai prevalso. Un dato curioso: Della Valle e Mitrou-Long, che hanno messo a segno rispettivamente 30 e 24 punti, hanno realizzato la prima e seconda miglior prestazione di tutti i tempi per un giocatore di Brescia nei play off, superando entrambi Marcus Landry, che nel 2018 segnò 21 punti in gara -1 contro Varese.

Gara -2 è in programma oggi, alle 20.30, al PalaLeonessa. La radiocronaca diretta è su Radio Bresciasette. Sul sito del nostro quotidiano, gli aggiornamenti testuali. Match in tv su Eurosport 2 e in streaming su Discovery +.

Vincere questa seconda partita contro la Dinamo Sassari è tanto difficile, quanto fondamentale. Brescia torna a misurarsi con un impegno ravvicinato dopo quella settimana atipica prima di Pasqua, quando i biancoblù giocarono a Napoli di sabato (9 aprile), a Casale contro Tortona (perdendo) mercoledì 13, e poi contro Reggio Emilia ancora di sabato (il 16). Gli altri precedenti in fatto di impegni ravvicinati coincidono con la Supercoppa, a settembre, e con le due partite disputate in Coppa Italia a febbraio. Ma questo sarà più o meno il pane della prossima stagione, quando Brescia tornerà a giocare la doppia competizione.

A mente fredda, e in vista della sfida di oggi, il successo contro il Banco di lunedì assume un grande valore. Certo, bisognerà trovare il modo per contenere che Bilan (quasi) da solo faccia spendere falli su falli ai lunghi bresciani (ma la gestione dalla panchina è stata sapiente).

Certo, servirà un altro extra-sforzo per tenere ancora ragionevolmente basse le percentuali da tre della Dinamo. Ma bisogna ricordarsi che esistono pure gli avversari. E che, se sono lì, c’è una ragione. Partire per la Sardegna (gara -3 al PalaSerradimigni dopodomani, venerdì, alle 20.45) con un 2-0 in tasca sarebbe fondamentale. L’impatto del pubblico all’esordio è stato eccezionale. Anche stasera conterà moltissimo.

