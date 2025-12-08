È il migliore (più o meno): la Germani si gode Ivanovic

Il play è primo in Italia per plus/minus con 12.7, e subito dietro di lui c’è Della Valle

Il +/- (plus/minus) è la statistica che valuta il rendimento di un giocatore calcolando la differenza tra punti fatti e subiti dalla sua squadra durante la permanenza del giocatore stesso in campo. Per certi versi, può essere un dato a volte ingannevole. Immaginiamo, ad esempio, che un atleta resti sul parquet a gara vinta, in un «garbage time» lungo, magari insieme agli Under, e che la squadra subisca un ininfluente -10. Ininfluente, appunto, ma in grado di intaccare questa particolare statisti