Germani in Banco al supplementare, ma Bologna va ko e il primato è salvo

A Sassari prima insegue, poi scappa sul +10, infine scialacqua e paga dazio perdendo 106-101 al supplementare. Pesaro salva la domenica

4 ' di lettura

Amedeo Della Valle in campo contro il Sassari - Foto Ciamillo Castoria © www.giornaledibrescia.it

Scellerata Germani fuori forma, folle campionato. La Pallacanestro Brescia perde all’over-time a Sassari contro la Dinamo, 106-101. Ma non perde la testa della classifica, perché la Virtus Bologna prima inseguitrice (e prossima avversaria, in casa, nel posticipo di lunedì 25), sempre al supplementare, cade a Pesaro contro la Vuelle penultima. E allora i biancoblù restano in cima, da soli, con 34 punti. Bologna viene raggiunta e superata dalla Reyer Venezia, che batte l’Olimpia Milano, a 32. I bi