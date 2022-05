Germani, gara -4 con Sassari senza Della Valle e Gabriel: segui il live

La Germani affronta la Dinamo Sassari in gara -4 dei play off senza Amedeo Della Valle e senza Kenny Gabriel. Con una nota, il club ha comunicato che la guardia e l'ala grande non saranno disponibili né per questa partita, né per l'eventuale bella, che si giocherebbe martedì al PalaLeonessa, ma solo in caso di vittoria stasera.

Nella lunga lista dei problemi della Germani pure le condizioni precarie di Mitrou-Long, che in mattinata ha accusato un attacco febbrile.

È quindi una missione semi-impossibile, per la Germani, che alle 21 si gioca la sopravvivenza nei play off al PalaSerradimigni. Sia Della Valle sia Gabriel si erano infortunati venerdì in gara -3 (rispettivamente botta alla spalla e contusione al ginocchio).

La Dinamo Sassari è in vantaggio 2-1 nella serie e può quindi chiuderla già questa domenica, bissando il successo ottenuto venerdì (98-68), sempre davanti al pubblico di casa.

La gara può essere seguita su Radio Bresciasette, con la radiocronaca diretta. Aggiornamenti testuali in questo contenuto.



I quintetti iniziali:

Banco di Sardegna Sassari: Robinson, Kruslin, Burnell, Bendzius, Bilan. Allenatore Piero Bucchi

Germani Brescia: Mitrou-Long, Petrucelli, Moss, Brown III, Cobbins. Allenatore Alessandro Magro



Arbitri: Paternicò, Baldini, Bartoli



Terzo quarto:

21' Gran palla recuperata da Petrucelli che si invola in contropiede e viene fermato da un bruttissio fallo antisportivo di Robinson, liberi e poi tripla di Mitrou, 60-58

Subito brutta notizia per Brescia che vede fischiare a Petruelli il trezo fallo personale



Secondo quarto:

20' Indemoniata Brescia in questa fase della gara, ma Treier punisce con la settima tripla di serata, il secondo quarto si conclude così 60-53

Al rientro Mitrou-Long sbaglia il secondo libero, approfitta del rimbalzo in attacco e segna nuovamente col fallo, 57-53

Timeout Sassari

19' Bel lavoro a rimbalzo di Cobbins che propizia il canestro di Moore, 57-49

Qualche libero di troppo sbagliato dai sardi, qui 1/2 di Gentile, 57-47

Pallone telecomandato di Mitrou-Long per Burns, 56-47

18' Tecnico fischiato ai danni di coach Magro

Cobbins con un bel movimento in post basso, 56-45

John Brown commette un fallo su Burnell che stava tirando da tre, non sbaglia l'americano dalla linea della carità 56-43

17' Timeout per Brescia

Bilan è come di consueto un rebus, 53-43

18 per un inarrestabile Mitrou-Long, 51-43

16' Rientrato e Bilan e si sente, 51-40

Gioco da tre punti per Cobbins, 49-40

Scaramucce tra Moss e Burnell, puniti con un doppio tecnico

Kruslin vede una vasca da bagno al posto del canestro, 49-37

Sassari non sbaglia mai da tre: Kruslin, 44-37

14' Quintetto basso di Magro che dà i suoi frutti, ancora Mitrou-Long da tre!! 41-37

13' Continua lo show di Burnell, a cui risponde Moss, 41-34

John Brown ubriaca Treier, 38-32

12' Timeout Sassari

Gran tripla da una parte e poi fallo evitabile dall'altra per Mitrou-Long con Robinson che segna e avrà anche il tiro libero aggiuntivo, 37-30

Tripla e fallo in attacco subito da Laquintana, reazione Germani! 35-27

11' Si sblocca Logan, 35-24

Secondo fallo anche per Diop, Bucchi avrà il suo da fare per arginare i lunghi bresciani

Primi punti per Treier, lasciato libero in angolo, 33-23

Primo quarto:

10' Gran canestro di Lee Moore che chiude il primo quarto sul risultato di 30-23

Arbitraggio fiscale che punisce in questo caso Lee Moore, Devecchi ne approfitta a a metà, 30-21

John Brown 1/2 dalla lunetta

Ci pensa Gentile dai 6, 75 a spegnere immediatamente l'entusiasmo, 29-20

9' Si alzano le percentuali della Germani, bomba di Burns!!

Gentile riporta i suoi sul +9, 26-17

Triplone di Petrucelli, 24-17

8' Petrucelli approfitta di un fallo banale di Burnell e assottiglia lo svantaggio, 24-14

7' Il neoentrato Diop colpisce subito con quatto punti in fila, 24-12

Ci pensa ancora Mitrou-Long dalla lunga distanza ad interrompere l'emorragia, 20-12

Burnell è indiavolato e Sassari vola sul +11, 20-9

6' Fa la voce grossa a rimbalzo Burnell, che ne segna quattro in fila, 18-9

5' Lavora bene in difesa Petrucelli che recupera e si procura due tiri liberi, entrambi a segno 14-9

Secondo fallo speso molto presto dal lungo sassarese Bilan!

4' Primo Timeout in campo per coach Magro che deve intervenire dopo il 14-7 segnato da Burnell

L'ennesima palla persa di questi primi minuti costa una tripla di Bendzius, 12-7

3' 2/2 dalla lunetta per Mitrou-Long, 9-7

Troppe palle perse in questo inizio per Brescia che i sardi capitalizzano immediatamente 9-5

Batte un colpo il malconcio Mitrou-Long, 5-5

2' Burnell fa a fette la difesa bresciana 5-2

1' Moss sblocca la Germani in penetrazione, 3-2

Prima palla persa sanguinosa di Cobbins, Bilan punisce 3-0

Bilan stappa la partita dalla lunetta, 1-0

Kenny Gabriel - © www.giornaledibrescia.it

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it