Germani, ecco Trapani: una sera sullo svincolo per i sogni di gloria

Match in programma stasera alle 20.30: spettacolo assicurato e amarcord Petrucelli, che torna per la prima volta a Brescia

3 ' di lettura

Germani, Poeta: "Attenzione al loro talento"

Negli ultimi anni, Brescia è stata... Brescia due volte. La «migliore tra le umane». È nella logica delle cose – ed è anzi virtuoso per il movimento – che ci siano squadre che vogliono essere Brescia, se non meglio. Tra queste, naturalmente, la prima è Trapani. Il percorso Sembra uno scioglilingua, sembra un pensiero contorto. Ma è, in realtà, un concetto semplice. Grazie a una grande regular season, nel 2022 la Germani chiuse alle spalle di Virtus Bologna e Olimpia Milano, staccando – contestua