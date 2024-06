Germani, ecco il play Ivanović: si ruoterà a otto o nove giocatori

Il regista montenegrino arriva dal Runa Mosca, De Benedetto al lavoro con Poeta per l’ala grande

Nikola Ivanović è il nuovo playmaker della Germani

Era il nome forte del mercato, se ne era scritto e da ieri pomeriggio è ufficiale: Nikola Ivanović, montenegrino, 30 anni compiuti lo scorso 19 febbraio, 190 centimetri per 85 chilogrammi, è il nuovo playmaker della Germani. Per lui c’è un posto nel quintetto titolare. Si tratta di un giocatore di livello internazionale. Ha visione di gioco, è ordinato, ha punti nelle mani e sa difendere. Lo scorso anno era al Runa Mosca, dove ha fatto registrare ottime medie: 14 punti e 4 assist a gara. In Ital