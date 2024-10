La Germani affronta Sassari al PalaLeonessa: il live

La Germani scende in campo alle 16.30, al PalaLeonessa, per affrontare la Dinamo Sassari. Il match è valido per il quarto turno di andata della regular season del campionato di serie A. La Pallacanestro Brescia viene da due vittorie e dalla sconfitta del Forum di Assago, contro l'Olimpia Milano, della settimana scorsa.

Sassari, invece, dopo un inizio di stagione poco brillante, ha vinto tre partite di fila tra Fiba Europe Cup e campionato. Assente l’esterno Tambone, pedina importante per i sardi. La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.