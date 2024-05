Germani di nuovo in campo al Forum di Assago contro l’Olimpia Milano

La Germani torna al Forum di Assago per gara-2 della serie di semifinale play off contro l’Olimpia Milano. La palla a due è alle 20.45.

La Pallacanestro Brescia deve cercare di restare attaccata al confronto dopo il ko 95-89 di sabato, sempre a Milano, per evitare che gara-3, che si giocherà giovedì, al PalaLeonessa sia già una sfida da ultima spiaggia. Chiaro che impensierire l’Armani è sempre molto complicato. Sabato, nonostante Brescia non abbia mai mollato, i padroni di casa hanno sempre dato l’impressione di essere in sostanziale controllo del match.

La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali. La partita si può vedere in tv su DMax (in chiaro) e su Eurosport 1. Match in streaming su Dazn.