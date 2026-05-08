Germani, Cotelli: «Con Sassari giochiamo per noi stessi»

Poteva essere una «non partita» già per il fatto che la Dinamo Sassari è ormai retrocessa . Potrebbe esserlo ancora di più, alla luce del fatto che domenica i sardi giocheranno al PalaLeonessa l’ultima partita della regular season senza tre giocatori americani , sospesi per ragioni disciplinari. Per la Germani è una gara fondamentale. Un successo garantisce il secondo posto al termine della stagione regolare.

La Dinamo, si diceva, ha comunicato che Rashawn Thomas, Daryl Macon Jr. e Carlos Marshall sono stati sospesi per ragioni disciplinari e non prenderanno parte alla gara di domenica.

Le parole di Cotelli

Il coach della Germani Matteo Cotelli non vuole pensarci. «Giochiamo questa partita per noi stessi - afferma -. Questo è il nostro mantra da inizio settimana. Veniamo da due sconfitte. Vogliamo chiudere la regular season al secondo posto perché questo gruppo se lo merita».

Nelle ultime due gare «abbiamo avuto un gioco offensivo un po’ stagnante - prosegue l’allenatore -. In settimana abbiamo lavorato per ritrovare il nostro flusso».

Intanto CJ Massinburg sta recuperando. Tra ieri e oggi ha svolto una parte di allenamento con la squadra, per la prima volta da settimane. Sarà fuori domenica, ma per i play off dovrebbe essere a disposizione.