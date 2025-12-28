Giornale di Brescia
Germani Brescia-Reyer Venezia, sfida al vertice: in palio il primato

Daniele Ardenghi
La Pallacanestro Brescia è prima con 20 punti, l’avversaria di oggi è seconda a 18. Palla a due alle 16
Ultima partita al PalaLeonessa del 2025 - New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Tra Germani e Reyer Venezia è un po’ partita verità, in questo finale di girone d’andata (ed è anche l’ultima del 2025, si ricomincerà domenica 4 da Sassari).

La Pallacanestro Brescia è prima con 20 punti, insieme alla Virtus Bologna (che domani è impegnata a Trieste). Venezia è seconda a 18. Brescia non ha mai perso in casa in questo girone di andata, e vuole mantenere l’inespugnabilità del PalaLeonessa. La Reyer ha vinto sei delle ultime sette partite di campionato. Da non sottovalutare: all’ultima di andata si giocherà proprio Reyer-Virtus. Venezia, per un mese, sarà priva della forte ala Parks. Tutti disponibili per Cotelli.

Palla a due alle 16. La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.

GermaniReyer VeneziadirettaBrescia
