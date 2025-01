Germani regina d’inverno, Poeta in estasi: «Sensazione fantastica»

Marco Mezzapelle

Il coach: «Bravi a non staccare mai la testa». Ferrari: «Un giusto premio per il lavoro di tutti»

2 ' di lettura

L'esultanza di Peppe Poeta - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

Vittoria. Che fa rima con storia. Quella che coach Giuseppe Poeta e i suoi ragazzi hanno scritto dentro un PalaLeonessa on fire. Il primo a celebrare l’impresa è Mauro Ferrari: «Questo è il giusto premio - dice l’ad di Germani - alla squadra, allo staff, al club e a tutti i suoi collaboratori per il lavoro svolto». Germani campione d’inverno: Trento battuto 83-77 Poi in sala stampa con tanti tifosi spettatori attraverso le vetrate, tocca al coach esprimere tutta la soddisfazione: «Che dire, sono