Germani: Della Valle miglior italiano in A per il mese di dicembre
Per Amedeo Della Valle, capitano della Germani, è percorso netto in termini di «awards» mensili targati Legabasket. È stato infatti premiato come miglior giocatore italiano del mese di dicembre.
La guardia della Pallacanestro Brescia fa infatti tripletta, dopo aver già conquistato questo riconoscimento a ottobre (era stato in realtà premiato come Mvp assoluto del primo mese di campionato) e novembre.
Adesso il trentaduenne di Alba si laurea Best Ita pure del mese di dicembre, che ha chiuso con una media di 15 punti e 20 di valutazione a partita.
