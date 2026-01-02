Giornale di Brescia
Germani: Della Valle miglior italiano in A per il mese di dicembre

Daniele Ardenghi
Il capitano della Pallacanestro Brescia capolista fa incetta di premi personali: aveva ottenuto lo stesso riconoscimento a ottobre e novembre
Amedeo Della Valle, capitano della Germani - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it
Per Amedeo Della Valle, capitano della Germani, è percorso netto in termini di «awards» mensili targati Legabasket. È stato infatti premiato come miglior giocatore italiano del mese di dicembre.

La guardia della Pallacanestro Brescia fa infatti tripletta, dopo aver già conquistato questo riconoscimento a ottobre (era stato in realtà premiato come Mvp assoluto del primo mese di campionato) e novembre.

Adesso il trentaduenne di Alba si laurea Best Ita pure del mese di dicembre, che ha chiuso con una media di 15 punti e 20 di valutazione a partita.

