Germani, l’allenamento di Natale sarà aperto ai tifosi

L’allenamento natalizio della Germani è a porte aperte. Giovedì 25 dicembre, dalle 10, i tifosi potranno assistere alla sessione guidata da coach Matteo Cotelli e dal suo staff, in preparazione all’importante partita di domenica 28, alle 16, al PalaLeonessa, contro la Reyer Venezia.

L’ingresso è da via Caprera 5, la zona dalla quale sarà possibile assistere all’allenamento è il Parterre Est.