Germani, l’allenamento di Natale sarà aperto ai tifosi
L’ingresso è da via Caprera 5, appuntamento dalle 10: Brescia si prepara alla sfida di domenica contro la Reyer Venezia
Bilan, Della Valle e Ivanovic nell'ultima sfida contro Bologna - Foto Brondi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
AA
L’allenamento natalizio della Germani è a porte aperte. Giovedì 25 dicembre, dalle 10, i tifosi potranno assistere alla sessione guidata da coach Matteo Cotelli e dal suo staff, in preparazione all’importante partita di domenica 28, alle 16, al PalaLeonessa, contro la Reyer Venezia.
L’ingresso è da via Caprera 5, la zona dalla quale sarà possibile assistere all’allenamento è il Parterre Est.
