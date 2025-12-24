Giornale di Brescia
Abbonati
Basket

Germani, l’allenamento di Natale sarà aperto ai tifosi

Daniele Ardenghi
L’ingresso è da via Caprera 5, appuntamento dalle 10: Brescia si prepara alla sfida di domenica contro la Reyer Venezia
Bilan, Della Valle e Ivanovic nell'ultima sfida contro Bologna - Foto Brondi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
Bilan, Della Valle e Ivanovic nell'ultima sfida contro Bologna - Foto Brondi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
AA

L’allenamento natalizio della Germani è a porte aperte. Giovedì 25 dicembre, dalle 10, i tifosi potranno assistere alla sessione guidata da coach Matteo Cotelli e dal suo staff, in preparazione all’importante partita di domenica 28, alle 16, al PalaLeonessa, contro la Reyer Venezia.

L’ingresso è da via Caprera 5, la zona dalla quale sarà possibile assistere all’allenamento è il Parterre Est.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Germani Pallacanestro Bresciaallenamentoporte aperteBrescia
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario