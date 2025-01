Germani, ai quarti della Final eight di Coppa Italia c’è Tortona

La Germani conosce già il nome dell'avversaria che incontrerà ai quarti della Final eight di Coppa Italia. Mercoledì 12 febbraio la Pallacanestro Brescia, che ha chiuso il girone di andata al primo posto in classifica, incontrerà Tortona, ottava. Curiosamente, la Bertram è anche la squadra che i biancoblù di Poeta affronteranno domenica prossima, 19 gennaio, alle 18.15, al PalaLeonessa, per la prima gara del girone di ritorno.

Il tabellone delle Final eight di Coppa Italia

La vincente di Germani-Tortona incontrerà in semifinale la vincente di Virtus Bologna-Olimpia Milano. Dall'altra parte del tabellone i quarti di finale sono Trapani-Trieste e Trento-Reggio Emilia.