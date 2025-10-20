Giornale di Brescia
Abbonati
Basket

Germani, a Udine gran difesa e Ivanovic: la ricetta funziona

Jacopo Bianchi
Neutralizzate anche le potenziali insidie della trasferta in terra friulana grazie ad un’altra prestazione difensiva in totale continuità con quella offerta al PalaLeonessa contro Trento
Loading video...
Germani capolista per una notte
AA

Era fondamentale per la Germani, considerando il calendario, partire bene e i biancoblù non hanno disatteso le aspettative. La complicazione psicologica del titolo di vicecampione d’Italia, il cambio in panchina con un altro tecnico esordiente e l’età media avanzata del roster non erano fattori semplici da gestire, ma per ora Della Valle e compagni stanno rispondendo a suon di risultati.

Neutralizzate anche le potenziali insidie della trasferta in terra friulana grazie ad un’altra prestazione difensiva in totale continuità con quella offerta al PalaLeonessa contro Trento. A Udine concessi 72 punti, di cui solo 30 nei due quarti centrali, tenendo anche l’attacco bianconero senza segnare nella terza frazione per oltre 4’30’’. Performance non scontata considerando le percentuali dall’arco di Udine (che ha cominciato con 9/14 dai 6,75 metri) e l’esordio stagionale del play americano Hickey a referto con 20 punti in uscita dalla panchina.

  • Gli scatti di Udine-Germani
    Gli scatti di Udine-Germani - Foto Comuzzo/Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Gli scatti di Udine-Germani
    Gli scatti di Udine-Germani - Foto Comuzzo/Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Gli scatti di Udine-Germani
    Gli scatti di Udine-Germani - Foto Comuzzo/Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Gli scatti di Udine-Germani
    Gli scatti di Udine-Germani - Foto Comuzzo/Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Gli scatti di Udine-Germani
    Gli scatti di Udine-Germani - Foto Comuzzo/Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Gli scatti di Udine-Germani
    Gli scatti di Udine-Germani - Foto Comuzzo/Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Gli scatti di Udine-Germani
    Gli scatti di Udine-Germani - Foto Comuzzo/Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Gli scatti di Udine-Germani
    Gli scatti di Udine-Germani - Foto Comuzzo/Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Gli scatti di Udine-Germani
    Gli scatti di Udine-Germani - Foto Comuzzo/Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Gli scatti di Udine-Germani
    Gli scatti di Udine-Germani - Foto Comuzzo/Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Gli scatti di Udine-Germani
    Gli scatti di Udine-Germani - Foto Comuzzo/Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Gli scatti di Udine-Germani
    Gli scatti di Udine-Germani - Foto Comuzzo/Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Gli scatti di Udine-Germani
    Gli scatti di Udine-Germani - Foto Comuzzo/Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Gli scatti di Udine-Germani
    Gli scatti di Udine-Germani - Foto Comuzzo/Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Gli scatti di Udine-Germani
    Gli scatti di Udine-Germani - Foto Comuzzo/Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Gli scatti di Udine-Germani
    Gli scatti di Udine-Germani - Foto Comuzzo/Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Gli scatti di Udine-Germani
    Gli scatti di Udine-Germani - Foto Comuzzo/Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Gli scatti di Udine-Germani
    Gli scatti di Udine-Germani - Foto Comuzzo/Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Gli scatti di Udine-Germani
    Gli scatti di Udine-Germani - Foto Comuzzo/Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Gli scatti di Udine-Germani
    Gli scatti di Udine-Germani - Foto Comuzzo/Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Gli scatti di Udine-Germani
    Gli scatti di Udine-Germani - Foto Comuzzo/Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Gli scatti di Udine-Germani
    Gli scatti di Udine-Germani - Foto Comuzzo/Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Gli scatti di Udine-Germani
    Gli scatti di Udine-Germani - Foto Comuzzo/Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Gli scatti di Udine-Germani
    Gli scatti di Udine-Germani - Foto Comuzzo/Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Gli scatti di Udine-Germani
    Gli scatti di Udine-Germani - Foto Comuzzo/Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Gli scatti di Udine-Germani
    Gli scatti di Udine-Germani - Foto Comuzzo/Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Gli scatti di Udine-Germani
    Gli scatti di Udine-Germani - Foto Comuzzo/Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Gli scatti di Udine-Germani
    Gli scatti di Udine-Germani - Gli scatti di Udine-Germani - Foto Comuzzo/Castoria © www.giornaledibrescia.it

Non è bastata nemmeno una grande prestazione dell’ex Alibegovic che ha ritoccato il suo massimo in A1 con 21 punti per scalfire la solidità della truppa di Cotelli che, preso in mano il timone a metà gara, lo ha mantenuto fino alla sirena. A condurre in porto la nave è stato ancora una volta Nikola Ivanovic, che ha bissato la prestazione a 360 gradi di sabato scorso ed ha addirittura rilanciato piazzando 26 punti (eguagliato il suo massimo in A) conditi da 6 assist.

Scalata

Resta ancora da sistemare la questione dei rimbalzi – 18 quelli offensivi concessi e battaglia persa 43-41 – ma intanto le palle perse sono scese sotto la doppia cifra (7) per la prima volta dalla semifinale di Supercoppa. La Germani immagazzina così altri due punti per la scalata alle Final eight di Coppa Italia, resta imbattuta e, grazie al ko di Tortona e alla penalizzazione di Trapani, per una notte si ritrova anche da sola in vetta.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Germani Pallacanestro Bresciaserie AUdine BasketUdine
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario