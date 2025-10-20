Germani, a Udine gran difesa e Ivanovic: la ricetta funziona

Era fondamentale per la Germani, considerando il calendario, partire bene e i biancoblù non hanno disatteso le aspettative. La complicazione psicologica del titolo di vicecampione d’Italia, il cambio in panchina con un altro tecnico esordiente e l’età media avanzata del roster non erano fattori semplici da gestire, ma per ora Della Valle e compagni stanno rispondendo a suon di risultati.

Neutralizzate anche le potenziali insidie della trasferta in terra friulana grazie ad un’altra prestazione difensiva in totale continuità con quella offerta al PalaLeonessa contro Trento. A Udine concessi 72 punti, di cui solo 30 nei due quarti centrali, tenendo anche l’attacco bianconero senza segnare nella terza frazione per oltre 4’30’’. Performance non scontata considerando le percentuali dall’arco di Udine (che ha cominciato con 9/14 dai 6,75 metri) e l’esordio stagionale del play americano Hickey a referto con 20 punti in uscita dalla panchina.

Gli scatti di Udine-Germani - Foto Comuzzo/Castoria © www.giornaledibrescia.it

Non è bastata nemmeno una grande prestazione dell’ex Alibegovic che ha ritoccato il suo massimo in A1 con 21 punti per scalfire la solidità della truppa di Cotelli che, preso in mano il timone a metà gara, lo ha mantenuto fino alla sirena. A condurre in porto la nave è stato ancora una volta Nikola Ivanovic, che ha bissato la prestazione a 360 gradi di sabato scorso ed ha addirittura rilanciato piazzando 26 punti (eguagliato il suo massimo in A) conditi da 6 assist.

Scalata

Resta ancora da sistemare la questione dei rimbalzi – 18 quelli offensivi concessi e battaglia persa 43-41 – ma intanto le palle perse sono scese sotto la doppia cifra (7) per la prima volta dalla semifinale di Supercoppa. La Germani immagazzina così altri due punti per la scalata alle Final eight di Coppa Italia, resta imbattuta e, grazie al ko di Tortona e alla penalizzazione di Trapani, per una notte si ritrova anche da sola in vetta.