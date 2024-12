Germani a Trieste con il sorriso: l’obiettivo è calare il poker

Brescia col morale a mille dopo tre vittorie consecutive: la squadra di Poeta può tentare un altro blitz. Per i giuliani Brown è out, mentre Ross è in dubbio

3 ' di lettura

Jason Burnell si alza e conclude: l'ala americana attraversa un grande momento - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

Una squadra vede nella partita di oggi la possibilità di allungare la propria striscia di successi consecutivi. L’altra ha grande bisogno di interrompere il filotto di sconfitte. Tutto, tra l’altro, è nel segno del tre. La Germani viene dal tris di vittorie su Cremona, Tortona e Virtus Bologna. Trieste, invece, è reduce dai ko con Trento, Trapani e Dinamo Sassari. La Pallacanestro Brescia è al completo. La situazione degli avversari, invece, è molto delicata. Al PalaSerradimigni di Sassari la st