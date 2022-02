Germani a Pesaro per la Final Eight: super sfida con Trento

Esserci: è ciò che contava, fin dall’inizio. Ed è quello che la Germani ha fatto già dalla giornata pre-gara, quella dell’arrivo a Pesaro per la Final Eight. La presenza come valore fondante, come premio, come obiettivo raggiunto e al contempo punto di partenza.

Nelle Marche con tutti gli ingranaggi del meccanismo. Un’unica armata, dalle stelle sul campo Amedeo Della Valle e Nazareth Mitrou-Long, agli impiegati negli uffici. Per battere oggi Trento, e provare a rendere il più lunga possibile l’avventura alla Final Eight. Alle 20.45, inizia il cammino della Pallacanestro Brescia in Coppa Italia. La sfida, valida per i quarti di finale, è contro la Dolomiti Energia Trentino.

