Germani a Pesaro con il sogno di allungare in classifica

In casa Germani è arrivato un bel pacco regalo dalla Sardegna. Sullo spazio riservato al mittente c’è scritto Dinamo Sassari. Squadra che, nel match di mezzogiorno, ha battuto al PalaSerradimigni la Virtus Bologna. Alla Pallacanestro Brescia non resta che mandare un messaggio di ringraziamento e scartarlo. Dato che, in caso di successo nel match di questa domenica - palla a due alle 19 - a Pesaro, i biancoblù primi in classifica avrebbero la possibilità di portarsi a +4 punti dalle seconde (una è di sicuro la Virtus, le altre saranno Olimpia Milano e Reyer Venezia, se saranno in grado di battere - rispettivamente - Varese, con inizio alle 17, e Scafati, alle 18).

Sulla carta l’impegno della Germani, che vince da cinque partite di campionato consecutive, è abbordabile. Dato che la Vuelle Pesaro è penultima e perde da otto gare di fila. Dopo lo smacco della Coppa Italia, la squadra di Magro è chiamata a capitalizzare un break-point quanto mai goloso per le gerarchie di vertice, posto che anche in caso di sconfitta sarebbe certa di chiudere la ventunesima giornata al primo posto.

La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali nella cronaca di Marco Mazzapelle.