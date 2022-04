Germani, a Napoli per continuare a macinare record: il live

Un’altra partita da vincere è un sogno di mercato che potrebbe diventare realtà: John Brown III. Alle 20.10 la Germani scende sul parquet del PalaBarbuto di Napoli per l’anticipo della ventiseiesima di campionato.

L’avversaria è la GeVi di Maurizio Buscaglia (forfait nel pre-partita), che non sarà però in panchina a causa di un'indisposizione. Coach della Pallacanestro Brescia nella seconda metà della passata stagione e arrivato sulla panchina partenopea a marzo, si è dimostrato in grado di dare una sterzata all’annata dei biancazzurri: dopo il ko con Tortona, le vittorie su Brindisi e Treviso hanno allontanato Napoli dalle zone pericolose della classifica.

La Germani ha portato in Campania anche Cobbins e Parrillo, alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni. Ma il primo non sarà della gara, «a causa di un virus gastrointestinale», scrive il club in una nota. Brescia, oltretutto, sta per vivere giorni intensi. Giocherà a Casale contro Tortona mercoledì 13, e poi in casa contro Reggio Emilia sabato 16 aprile.

Fronte mercato, pare più che una suggestione l’approdo alla Germani di John Brown III, giocatore di livello Eurolega, ala-centro in uscita dai russi dell’Unics Kazan, dopo che sono saltati gli approdi a Perth, in Australia, e a Treviso. La radiocronaca diretta del match del PalaBarbuto è su Radio Bresciasette. Aggiornamenti testuali in questo contenuto.

I quintetti iniziali:

NAPOLI: Ugletti, Rich, Parks, Zerini, McDuffie. Allenatore Francesco Cavaliere

BRESCIA: Mitrou-Long, Della Valle, Petrucelli, Gabriel, Burns. Allenatore Alessandro Magro

Secondo periodo:

Brescia pasticcia in attacco, Moore regala due liberia McDuffie. Uno su due 29-36

20' Della Valle a guadagnarsi due liberi, errore sul primo, a bersaglio il secondo 28-36

McDuffie in lunetta non sbaglia 28-35

Amedeo! Di potenza 26-35

19' Vitali dalla media 26-33

Mitrou-Long trova il fallo, liberi importantissimi che chiudono il parziale partenopeo 24-33

18' Mitrou-Long esce con il pallone in mano dal campo, altra palla persa

Passi di Petrucelli, altra palla persa

Magro chiama time out

16' Black out Germani. Napoli ne approfitta e accorcia sul 24-31

Parziale di 9-0 firmato Velicka 22-31

15' Uglietti ancora a bersaglio 19-31

Magro rimette in campo Della Valle e Mitrou-Long

Altra palla persa per Brescia con la violazione dei 24 secondi

Time out Germani

14' Uglietti punisce gli errori bresciani in contropiede 17-31

Parks sblocca Napoli 15-31

Napoli si rifugia in un time out

13' Brescia allunga con il capitano! Tripla di Moss per il 13-31

12' Moore in versione anni '80, piazzato dalla media 13-28

11' Si riparte con Gudaitis in lunetta. Questa volta è preciso 13-26

Primo periodo:

Gudaitis sul ferro, si va al primo riposo sul 11-26

Lee Moore, come un razzo 11-26

Ancora cronometro fermo, Gudaitis in lunetta, ancora uno su due 11-24

10' Ancora un positivo Eboua. Liberi a bersaglio 10-24

9' Burns ancora a bersaglio, ma che giocata Laquintana! 10-22

Bravo Eboua! Rimbalzo offensivo, canestro e fallo subito. Gioco da tre punti chiuso 10-20

Guadaitis a cronometro fermo segna solo il primo 10-17

Time out Napoli

8' Ancora Naz! Altra tripla 9-17

Risposta immediata di Mitrou-Long 9-14

7' Lombardi da lontano 9-11

Brescia spreca tre occasioni in attacco

6' Viaggio in lunetta per Petrucelli: presciso 6-11

5' Ancora Burns, con l'assist di Naz 6-9

Zerini a correggere sul rimbalzo 6-7

4' Pick and roll centrale: Della Valle-Burns. Schiacciata 4-7

Primi lberi del match: Parks fa due su due 4-5

3' Petrucelli con il furto per Della Valle che spara 2-5

2' Uglietti in avvicinamento 2-3

1' Si inizia con la tripla di John Petrucelli 0-3

