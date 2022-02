Germani, è l'ora delle Final Eight: alle 20.45 in campo a Pesaro

La Germani scende in campo alle 20.45 per i quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia. Affronta la Dolomiti Energia Trentino in gara secca. Chi vince, passa in semifinale.

Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro si scontrano la squadra più in forma del momento, la Pallacanestro Brescia, che viene da otto vittorie di fila in campionato, e una formazione in crisi da sette gare, tutte perse, tra campionato ed Eurocup.

Lo scorso 6 novembre, alla Blm Group Arena di Trento, la Germani venne sconfitta dai bianconeri, nella settima giornata di andata di Regular season. Oggi, però, la squadra di Alessandro Magro è terza in classifica, mentre Trento è scesa all'ottavo posto. Diretta radio su Radio Bresciasette, aggiornamenti testuali in questo contenuto.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it