Basket, Divisione Regionale 2: fanno festa Padernese e Quistello

Francesco Venturini
La Capriolese si aggiudica il derby contro Trenzano, weekend da dimenticare per Cus Brescia, Roncadelle e Terre Basse Cowboys
Un'esultanza dei giocatori della Padernese - © www.giornaledibrescia.it
Il nuovo anno non stravolge gli equilibri in vetta. Padernese e Quistello, appaiate al comando, chiudono il girone d’andata con una vittoria, superando rispettivamente Sustinente e Vespa Castelcovati. I franciacortini si impongono 69-54 grazie a una prestazione corale che porta quattro uomini in doppia cifra: Iacovelli è il miglior realizzatore con 16 punti, seguito da Prandini (15), Thiam (12) e Fosser (10). A Sustinente non bastano i 19 punti di Compagnoni per provare a restare in partita.

Quistello supera invece il Vespa 68-63 al termine di una gara combattuta. Castelcovati parte forte e chiude il primo quarto avanti 18-12, ma subisce la rimonta prima dell’intervallo. Il match resta aperto fino alle ultime battute, poi il gruppo di Bosetti cede negli ultimi minuti a una Quistello più precisa e cinica.

La Capriolese vince il derby

Alle spalle della coppia di testa continua la rincorsa della Capriolese, che si aggiudica il derby contro Trenzano per 75-59. Il punteggio finale sorride agli ospiti, ma gli applausi sono tutti per Trenzano. Nonostante il pronostico sfavorevole e una situazione di piena emergenza tra infortuni e assenze, i padroni di casa disputano una partita di grande carattere.

Con rotazioni ridotte all’osso, Trenzano gioca a viso aperto e tiene testa agli avversari per oltre 35 minuti, cedendo solo nel finale alla maggiore profondità ed esperienza della Capriolese. Per i locali spiccano i 19 punti di Zotti, mentre tra gli ospiti il miglior marcatore è Andrea Curti con 17.

Il 2026 non si apre invece nel migliore dei modi per Cus Brescia e Roncadelle. Gli universitari cedono 68-63 sul campo dei cremonesi di Tanta Robba, mentre Roncadelle viene travolta dalla Soresinese, che si impone 91-65 trascinata dal duo Pairone-Bosi, autori rispettivamente di 24 e 23 punti.

Infine, in serata si è disputata la sfida tra Terre Basse Cowboys e Basket Bancole. Dopo 30’ di sostanziale equilibrio, i mantovani hanno trovato l’allungo decisivo nel finale, chiudendo la contesa sul 70-60.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Divisione Regionale 2
