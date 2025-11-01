Divisione Regionale 2, giornata agrodolce per le bresciane

Va in archivio anche la quinta giornata di Divisione Regionale 2, turno dal sapore agrodolce per le formazioni bresciane. Cade per la prima volta in stagione la Capriolese nel big match contro Quistello: i mantovani si impongono 69-61 e agganciano proprio i franciacortini in vetta alla classifica, ora condivisa a quota 8 punti. Per la Capriolese serata complicata sul piano offensivo, con soli due uomini in doppia cifra: Curti chiude a 17 punti, Maestri a 11. Dall’altra parte la differenza la fa la coppia Gimenez-Sandoval, che combina 51 punti in due (30 e 21) trascinando Quistello al colpo pesante. Padroni di casa avanti 32-26 all’intervallo, ma incapaci di contenere l’ondata ospite nella ripresa.

Le altre

A sfruttare il passo falso della capolista è la Padernese, che con autorità supera la Soresinese 80-67 e balza anch’essa al comando del gruppo a quota 8. Prova corale dei franciacortini: Iacovelli (15), Prandini (14), Bosio (12) e Lamanna (10) firmano un successo che conferma solidità e continuità.

Seconda vittoria stagionale invece per il Cus Brescia, che nel derby supera Trenzano 73-64. La partita rimane in controllo del Cus per larghi tratti, grazie alla precisione dall’arco di Renna e Bassini. Trenzano prova a rientrare fino al -4 in più momenti con Civioni e Zotti sugli scudi, ma manca sempre la zampata decisiva per completare la rimonta. Colpo esterno importante per il Vespa Castelcovati, che espugna il campo del Basket Sustinente 79-63. Turra è il protagonista con 20 punti, supportato dalle solide prestazioni di Superti (14) e Bonvicini (13), in un match indirizzato già nei primi minuti della ripresa.

Notte fonda, invece, per Roncadelle, travolta 92-51 sul parquet di Caravaggio in una gara mai realmente aperta. Non va meglio ai Terre Basse Cowboys, superati in casa 83-69 dai cremonesi di Tanta Robba: Franzosi (17) e Pederzani (15) non bastano a evitare il ko.