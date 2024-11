Divisione Regionale 2 di basket, dominio franciacortino in vetta

Su la testa: dopo lo scivolone della scorsa giornata Coccaglio torna a vincere, riacciuffando il primo gradino del podio in Divisione Regionale 2 in compagnia dei vicini di casa della Padernese, che risalgono tra le prime della classe al termine dello scontro diretto contro Somaglia.

Dominio franciacortino

Un dominio franciacortino meritato: i ragazzi di Peli abbattono 78-64 Quistello grazie ad un’ottima prestazione del collettivo che vede ben cinque giocatori in doppia cifra – Gardin (14), Picuno (12), Zubini (12), Baroni (12) e Sartora (10) –, mentre la Padernese vola sulle ali di Galimberti, che con 25 punti a referto non lascia via di scampo ai lodigiani, spazzati 73-56.

Capriolese ko

Gli uomini di Galli incassano il secondo stop consecutivo, e si fermano a due lunghezze dalla vetta insieme a Capriolese e Tanta Robba: i cremonesi agganciano infatti i ragazzi di Belloni in un match sempre condotto muso avanti e nel quale i franciacortini combattono davvero solo nell’ultima frazione (65-61 al finale).

Le altre

Può sorridere Trenzano, che supera agilmente Offanengo per 66-44 e si mantiene in contatto con il gruppo di testa, mentre Castelcovati non riesce a contenere una Sustinente impetuosa: 76-69 il risultato in casa dei bassaioli, che vengono così raggiunti a sei punti. Nello scontro tutto bresciano a bassa quota tra Roncadelle e Cus sono invece i ragazzi di Ferrami ad avere la meglio: 67-60 il risultato raccolto tra le mura amiche, e che relega i cittadini a due soli punti a fondo classifica.

La classifica

Padernese e Coccaglio 12, Capriolese, Somaglia e Tanta Robba 10, Quistello e Trenzano 8, Castelcovati, Borghebasket e Sustinente 6, Roncadelle 4, Offanengo, Soave, Cus Brescia 2.