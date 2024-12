Basket Divisione Regionale 2, Coccaglio inarrestabile: Cus Brescia ko

Inarrestabile Coccaglio: i franciacortini vincono di un trentello sul Cus Brescia (79-50), e continuano imperterriti il loro cammino in testa alla classifica di Divisione Regionale 2. I ragazzi di Peli si impongono con quattro giocatori in doppia cifra: brilla il solito Picuno (16), e seguono Sartora (11), Piantoni (10) e Gardin (10).

Le inseguitrici

Non demordono, però, neanche le dirette inseguitrici, che rimangono a due lunghezze dalla prima della classe: la Padernese atterra la Capriolese 74-60, mentre Quistello non riesce ad arginare Somaglia e si arrende ai lodigiani per 64-45. A 12 punti in classifica figura invece – insieme a Tanta Robba – Trenzano: è suo lo scontro diretto sul parquet di Castelcovati, terminato 69-51 grazie al dynamic duo di Zotti (17) e Zani (15). Sul fondo della classifica, a sei punti – due dal fanalino Cus –, c’è infine un inaspettato inciampo per Roncadelle, fermata in casa 80-70 da Soave, ora a due lunghezze dai cittadini.

La classifica

Coccaglio 16, Padernese e Somaglia 14, Trenzano e Tanta Robba 12, Quistello, Borghebasket e Capriolese 10,Castelcovati 8, Sustinente e Roncadelle 6, Soave 4, Offanengo e Cus Brescia 2.