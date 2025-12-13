Basket, Divisione Regionale 2: Capriolese e Padernese in vetta

La Capriolese e la Padernese agganciano, almeno per una notte, la vetta della classifica del campionato di Divisione Regionale 2. Le due formazioni franciacortine superano rispettivamente Terre Basse Cowboys e Cus Brescia, salendo a quota 18 punti, in attesa della sfida in programma domani tra la corazzata Quistello e Caravaggio.

I due match

È una partita tiratissima quella tra Capriolese e Cowboys, che si chiude sul 75-73 e si decide solo nel finale. Dopo 30’, i padroni di casa sono avanti 52-48, ma il gruppo di Belloni trova le energie per ribaltare l’inerzia nell’ultimo e decisivo periodo. Ai Cowboys non bastano i 19 punti di Sartora, gli 11 di Ungaro e i 10 a testa di Noci e Pederzani. La Capriolese risponde con i 17 di Piva, i 14 di Maestri e i 10 di Curti, conquistando due punti sudati ma pesantissimi.

Più agevole, invece, il successo della Padernese, che espugna il campo del Cus Brescia per 71-61. Gara sempre in controllo per gli ospiti, che scappano già nel primo quarto (11-27) e amministrano il vantaggio fino alla sirena finale. Mattatore dell’incontro il solito Iacovelli con 16 punti, ben supportato da Romano (14) e Prandini (12).

Gli altri risultati

Ancora una sconfitta beffarda per Trenzano, che vede sfumare il successo nel finale contro Sustinente (64-66). Dopo una buona partenza dei bassaioli, gli ospiti rientrano sul finire del primo quarto restando in scia grazie alle ottime percentuali dall’arco. Nel terzo periodo Sustinente piazza il break che vale il +9 al 30’ e sembra indirizzare la gara. Trenzano, però, reagisce con carattere e in avvio dell’ultimo quarto firma un 7-0 che riapre tutto (53-55). Il finale è ad alta tensione: sul 60-61 del 38’ i padroni di casa perdono per infortunio Luca Mazzelli. Si arriva così all’ultimo possesso: sul -2, con 12” da giocare, Trenzano libera al tiro dall’arco Zotti, ma la conclusione del play trenzanese si spegne sul ferro.

Prova di forza del Vespa Castelcovati, che sbanca il parquet della Virtus Calvenzano con un netto 81-59. Gara in equilibrio fino all’intervallo, poi nella ripresa il Vespa preme sull’acceleratore e tra terzo e quarto periodo prende il largo, conquistando due punti che valgono il quinto posto in classifica a quota 12. Torna a sorridere anche Roncadelle, che a sorpresa rientra dalla trasferta cremonese contro Tanta Robba con i due punti in cassaforte. Il successo per 80-78, maturato al termine di una sfida sempre punto a punto, vale la terza vittoria stagionale e consente a Roncadelle di agganciare Cowboys e Trenzano all’undicesimo posto a quota 6, staccando il fanalino di coda Calvenzano, fermo a 4.