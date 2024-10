Divisione Regionale 2: Capriolese, Coccaglio e Padernese in vetta

Il derby bresciano tra Padernese e Cus Brescia manda in archivio anche la seconda giornata del campionato di Divisione Regionale 2. Un turno iniziato mercoledì con la sconfitta di Roncadelle sul parquet del Borghebasket (74-57 il risultato finale), proseguito venerdì con i successi di Capriolese, Castelcovati e Coccaglio (sul campo di Trenzano), e terminato proprio stasera con il prezioso successo della Padernese (80-58).

Le sfide

Capriolese, Coccaglio, e appunto i franciacortini della Padernese, si confermano a punteggio pieno in testa alla classifica: i ragazzi di Belloni espugnano il parquet della Sustinente imponendosi, grazie a un super Curti (24 punti a referto) per 66-64; Coccaglio, con Picuno, Signorelli e Sartora in doppia cifra, mette in cassaforte il risultato nel secondo periodo e controlla le sfuriate dei locali fino alla sirena finale (54-70).

La Padernese parte forte e rifila un secco +8 all’intervallo al Cus Brescia (40-32), per poi allungare nella ripresa e dilagare nel finale, trascinata dal trio Iacovelli, Fosser e Galimberti. Per Castelcovati, invece, i primi due punti stagionali arrivano nella trasferta cremonese con Tanta Robba. Il Vespa va sotto all'intervallo ma, trascinato da Luca Faroni (26), rialza la testa nella ripresa e ribalta le sorti di una gara a lungo equilibrata (66-71).