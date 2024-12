Basket Divisione Regionale 1, Verolanuova da sola in vetta

Soffre, lotta e alla fine la Lic Verolanuova, che dimostra il piglio della capolista, violando dopo un over time il parquet di Desenzano nel posticipo domenicale della decima giornata di Divisione Regionale 1. I bassaioli possono godersi ancora il primato in solitaria.

Alla vigilia si sapeva che l’ostacolo di Desenzano sarebbe stato insidioso. I gardesani, infatti, hanno impegnato la truppa di Cullurà; il match è stato molto combattuto, con i locali in grado di rimandare l’esito al supplementare, sfruttando gli apporti di Faini e di Lanfredi. La Lic si è imposta 85-74 dimostrando una maggior precisione nell’appendice di gara: accanto ai 24 punti di Pedretti, gli altri protagonisti sono Borozenets (22) e Bertuzzi (13).

Sarezzo vince ancora

Alle spalle di Verolanuova, Sarezzo si conferma una bella realtà di questo campionato. I valtrumplini fanno un’altra vittima illustre. La squadra di Milanesi mette al tappeto anche il forte Gussola e brinda ad un altro successo pesante per la classifica, portando a sei la striscia di successi consecutivi.

Sarezzo vince 70-63 sfoderando una convincente prova difensiva, che era proprio quello che serviva per cercare di arginare il potenziale offensivo dei cremonesi. Dopo un inizio di studio, i padroni di casa staccano Gussola in un secondo quarto affrontato con la giusta intensità, sia in difesa sia in attacco. Il margine di vantaggio viene conservato anche nel prosieguo dell’incontro. A livello offensivo, Asamoah (22 punti) è ancora l’arma in più della compagine del presidente Cittadini, che piace anche perché tutto il collettivo viene coinvolto. È una vittoria di squadra e Sarezzo, sul secondo gradino in solitaria, può continuare la marcia d’inseguimento alla Lic.

Le sconfitte

Se Sarezzo sembra aver trovato la giusta continuità di rendimento, River Orzinuovi e Montichiari sono costrette ad alzare bandiera bianca in trasferta. River a lungo in difficoltà sul parquet di Melzo, che vince 86-68. Non va a buon fine il tentativo di rimonta degli orceani, fermati nella parte finale anche da una serie di acciacchi. Il Montichiari di Scaroni perde di misura in quel di Agrate (79-81). I bassaioli sfoderano comunque una discreta prestazione (24 punti per Alessandro Pezzali) e se la giocano fino alle battute conclusive, che premiano la maggior lucidità dei brianzoli.

Compie un passo indietro anche la Verolese, che si ferma in casa al cospetto di un più preciso Biassono. Anche qui il match è equilibrato, ma sono gli ospiti a confezionare lo strappo decisivo nella seconda parte.

La classifica

Lic Verolanuova 18 punti; Sarezzo 16; Montichiari 14; River Orzinuovi, Agrate, Gussola e Desenzano 12; Treviglio, Biassono, Verolese e Melzo 8; Vimercate 6; Rovagnate 4; Excelsior Bg 2.