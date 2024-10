Divisione Regionale 1, Verolanuova cala il poker contro Agrate

Cala anche il pokerissimo la Lic Verolanuova. Nel campionato di Divisione Regionale 1, la squadra di Cullurà prosegue il proprio percorso vittorioso e conserva la vetta solitaria andando ad espugnare anche l’insidioso parquet di Agrate (77-58). Impegnati in un esame significativo per l’alta classifica, i bassaioli confermano la loro solidità difensiva tenendo gli avversari sotto i 60 punti.

È proprio questa una delle chiavi del colpo esterno della Lic, che allunga già nel secondo quarto (37-20), sfruttando ancora la precisione di Cucchi, mvp con 31 punti e in grado di rivelarsi, giornata dopo giornata, un crack per la categoria. A livello offensivo Verolanuova piace nel gioco di squadra: in doppia cifra anche Bertuzzi e Pedretti, con 13 punti.

Montichiari torna a vincere

Tiene il passo Montichiari, che torna al successo (76-72) vincendo il braccio di ferro con Vimercate. Un match non semplice per la truppa di Scaroni; la gara resta a lungo in equilibrio e gli ospiti iniziano l’ultimo quarto avanti 52-48. Montichiari è bravo a mantenere la necessaria lucidità nel finale per piazzare lo sprint vincente: i trascinatori sono Delibasic (21 punti), Alessandro Pezzali (15) e Alberto Pezzali (14).

Derby Sarezzo-Orzinuovi

Nell’unico derby proposto dalla quinta giornata, il Sarezzo festeggia un blitz prestigioso violando 74—70 il parquet del River Orzinuovi. Gli ospiti mettono le basi del successo nel primo quarto (29-19); gli orceani tentano il recupero, ma sono ancora della squadra di Milanesi gli spunti decisivi: sugli scudi Beccagutti (19 punti) e Borghetti (17).

Vince anche la Verolese

La neopromossa Verolese conquista la seconda vittoria consecutiva centrando due punti pesanti contro Rovagnate (77-53). I top scorer sono Assoni (21) e Ferrarini (16). Si ferma, invece, la Virtus Desenzano, sconfitta a Gussola 72-53.

Classifica

Lic Verolanuova p.ti 10; Gussola e Montichiari 8; River Orzinuovi, Agrate, Sarezzo e Virtus Desenzano 6; *Biassono e Verolese 4; Rovagnate, *Treviglio, Vimercate e *Melzo 2; *Excelsior Bg 0 (*una gara in meno)