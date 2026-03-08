Basket, Divisione Regionale 1: Verolese ai play off, Chiari retrocesso

La nona giornata di ritorno di Divisione Regionale 1 ha proposto alcuni incontri di rilievo in ottica play off. Sulla strada verso il secondo posto, fa un bel passo avanti il River Orzinuovi, che conquista due punti d’oro nel delicato scontro diretto con l’Albrici Coccaglio. Gli orceani si impongono 66-53 e si portano in solitaria in seconda posizione.

Il match è molto combattuto. partono meglio gli ospiti, poi i padroni di casa si appoggiano ad una difesa di spessore per provare a prendere in mano l’inerzia di un confronto che resterà in bilico per tre quarti. È nell’ultima frazione che il River sarà in grado di costruire l’allungo decisivo, concedendo a Coccaglio solo 7 punti. Gli orceani vincono in difesa, mentre l’attacco è sorretto da Assoni, Tessitore e Zanardi, sugli scudi rispettivamente con 17, 15 e 10 punti.

Verolese ai play off

Si trovava sul secondo gradino anche la Virtus Desenzano, che però deve lasciare la posizione. La Verolese si impone 87-70 in terra gardesana proseguendo la propria striscia di risultati positivi. Alla luce di questo risultato, la Verolese stacca il pass per i play off con quattro gare ancora da disputare.

La gara è sempre appannaggio degli uomini di Foschetti, che fin da subito salgono in cattedra grazie a delle notevoli percentuali offensive. Per Desenzano non è semplice restare in partita al cospetto di un avversario che comanda dall’inizio alla fine con un vantaggio in doppia cifra. A trascinare la Verolese sono Marchetti (21 punti), Villa (15), Colombo (14), Anghel (12) e Mombelli (11).

Sarezzo piega Bergamo

Il Sarezzo riparte tra le mura amiche superando con un buon margine l’Excelsior Bergamo (71-56). I valtrumplini fanno valere subito la giusta concretezza offensiva costruendo un parziale significativo già nella prima parte, chiusa avanti 42-25. È un successo collettivo per la squadra di Milanesi, che trova contributi preziosi da tutti.

Nel posticipo, importante blitz esterno dei Pythons Montichiari (79-61) sul parquet della Caluschese: per i bassaioli si tratta di un’affermazione di capitale importanza per restare in corsa per la salvezza diretta. Verdetto amaro, infine, per il Chiari, che cade anche a Dalmine (69-72) e retrocede aritmeticamente in Divisione Regionale 2.

La classifica

Soresina 38 punti; River Orzinuovi 32; Desenzano e Gussola 30; Coccaglio, Sarezzo e Verolese 28; Treviglio 26; Brignano 18; Montichiari 16; Caluschese e Dalmine 12; Excelsior Bg 10; Chiari 0.