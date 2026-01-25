Basket, Divisione Regionale 1: Coccaglio e Sarezzo a -2 dalla vetta

L’Albrici Coccaglio (20 punti di Giacomo Gardin) fa suo di misura (67-65) il posticipo della terza di ritorno di Divisione Regionale 1 sul parquet della Caluschese e, insieme al Sarezzo, prova a tenere il passo della capolista Soresina.

Il derby

La sfida tutta bresciana tra le inseguitrici va al Sarezzo, che supera 62-44 la Virtus Desenzano nell’atteso derby d’alta classifica. L’equilibrio regna solamente nel primo quarto, poi sono i valtrumplini a salire di tono nella seconda frazione con un break di 18-10. Sarezzo stringe le maglie in difesa e in attacco si esprime su ottimi livelli coinvolgendo Iannuzzi (Mvp con 25 punti), Asamoah e Torri.

Anche al rientro sul parquet Desenzano fa fatica a cambiare marcia; Sarezzo continua a svolgere un efficace lavoro difensivo concedendo solo 7 punti agli ospiti. I padroni di casa controllano e aumentano il gap conquistando due punti preziosi per la classifica.

Le altre sfide

Erano in programma altri due incroci della Bassa. Il River Orzinuovi prova a dare continuità al proprio percorso vincendo 68-47 sul parquet di Chiari al termine di un match sempre condotto. Già nelle prime schermaglie la squadra di Maioli cerca di imporre la propria qualità costruendo il primo strappo (14-22).

Chiari sfodera un secondo quarto coraggioso e arriva a -2, ma il River riprende il timone della situazione nel terzo quarto toccando un nuovo vantaggio in doppia cifra, che verrà incrementato nel finale. A trascinare Orzi sono Zanardi con 23 punti, ben coadiuvato da Mercado (11) e Paderno (9).

Intensa e molto combattuta la gara tra Verolese e Pythons Montichiari, che vede prevalere di misura (69-65) la formazione di coach Foschetti. La prima parte è caratterizzata da un botta e risposta (34-33); i padroni di casa si rivelano però più precisi e concreti nel terzo quarto trovando delle migliori soluzioni al tiro che vedono protagonisti Anghel, Mombelli e Colombo. La Verolese si porta così sul 59-49 al 30’; Montichiari sfodera un finale d’orgoglio e combatte punto a punto arrivando ad un possesso, la Verolese ha però la meglio e sale ancora in classifica.

La classifica

Soresina 26 p.ti; Sarezzo e Coccaglio 24; Gussola e Desenzano 22; River Orzinuovi 20; Verolese e Treviglio 18; Brignano 14; Montichiari 12; Dalmine 10; Excelsior Bg 8; Caluschese 6; Chiari 0.