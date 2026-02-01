Basket, Divisione Regionale 1: blitz di Coccaglio e Orzinuovi

Sorridono a Coccaglio, River Orzinuovi, Sarezzo e Verolese gli impegni della quarta giornata di ritorno di Divisione Regionale 1. I colpi principali sono proprio quelli messi a segni in trasferta dall’Albrici Coccaglio e dal River. I franciacortini si impongono di mezzo canestro (89-88) a Montichiari sul parquet dei Pythons, un’affermazione che consente agli uomini di coach Peli di tenere il passo della capolista Soresina, corsara a Desenzano.

Il derby tra Montichiari e Coccaglio riserva un’altalena di emozioni. Meglio i bassaioli nella prima parte (50-46), capaci di imbrigliare l’attacco ospite grazie alle verve di offensiva di Pezzali, di Ghirlanda e di Deidoné, in evidenza rispettivamente con 20, 18 e 17 punti. Molto intenso anche il terzo quarto, Coccaglio passa a condurre, ma i Pythons sfoderano un finale d’orgoglio e vanno avanti di sei lunghezze. L’Albrici, sorretta da Zubini, da Gardin e da Olivieri, si fa sotto ancora e raggiunge la parità: sarà un libero di Rovelli a decidere la sfida.

Gli altri risultati

Applausi anche al River Orzinuovi, che compie l’impresa espugnando 80-64 il parquet di Gussola. Gli orceani cercano di costruire un piccolo strappo nel secondo quarto, Gussola ricuce e il match vivrà il momento topico nell’ultima frazione quando sarà la squadra di Maioli a salire in cattedra con un parziale di 26-10. Una difesa di spessore e un attacco ad alto livello sono le chiavi vincenti del River, trascinato da quattro effettivi in doppia cifra (Tessitore 17, Assoni 16, Zanardi 12, Mercado 10).

Bene anche il Sarezzo, che conserva la seconda piazza grazie al blitz di Dalmine (67-59). I ragazzi di Milanesi conducono dall’inizio con autorità e gestiscono un buon margine appoggiandosi alle prestazioni di Asamoah e di Rovetta (20 e 14 punti). Non ce la fa la Virtus Desenzano, trafitta in casa dalla capolista Soresina (66-43), sempre avanti in terra gardesana. L’altro derby di questo turno è a senso unico. La Verolese largheggia sul Chiari (76-45) sciorinando una prestazione convincente per tutti i 40 minuti: sugli scudi Marchetti, Corona e Anghel.

La classifica

Soresina 28 p.ti; Sarezzo e Coccaglio 26; Gussola, River Orzinuovi e Desenzano 22; Verolese e Treviglio 20; Brignano 14; Montichiari 12; Dalmine 10; *Excelsior Bg 8; *Caluschese 6; Chiari 0 (*una gara in meno).