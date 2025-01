Divisione Regionale 1, Lic Verolanuova passa sul parquet del River

Due derby bassaioli hanno focalizzato l’attenzione del secondo turno di ritorno di Divisione Regionale 1 di basket.

C’era molta attesa per l’incrocio al PalaBertocchi tra il River Orzinuovi e l’indiscussa capolista Lic Verolanuova. La squadra di Cullurà ribadisce la propria leadership imponendosi in esterna 66-56, ma la compagine locale fa comunque bella figura e si rende protagonista di una buona prova difensiva contro la migliore formazione del girone.

I padroni di casa restano vicini nel punteggio per metà gara, poi vengono però bloccati dal nervosismo (espulso Apollonio) e la Lic costruisce pian piano l’allungo, appoggiandosi a Cucchi (20 punti) e Silva Veloso (13).

Emozione

Al di là del risultato in sé, la partita è stata l’occasione per ricordare Mario Iacomelli, in passato collaboratore del Giornale di Brescia e affezionato ad entrambe le squadre della Bassa. Durante l’intervallo del match, a Iacomelli è stato dedicato uno striscione, quindi i tifosi orceani hanno omaggiato la famiglia tributando a Mario il loro nuovo nome, Kanker Orzi Mario Iacomelli.

Altro derby

Anche a Verolanuova era in calendario una sfida tutta bresciana tra la Gs Verolese e i Pythons Montichiari. La maggior esperienza degli ospiti fa la differenza e così la truppa di Scaroni brinda a due punti di valore per la classifica vincendo 73-63.

I Pythons comandano dall’inizio ed operano lo strappo già prima dell’intervallo (31-45), una buona dote che permette poi a Montichiari, trascinato dai 30 punti di Alessandro Pezzali, di gestire con maggior sicurezza la seconda parte dell’incontro.

In classifica Montichiari compie un bel passo avanti portandosi al secondo posto in solitaria. I Pythons beneficiano, infatti, del passo falso della diretta concorrente Sarezzo, che si ferma a Treviglio (98-65). I valtrumplini trovano delle difficoltà nel secondo quarto (51-37) e faticano poi a rientrare in partita.

Passo falso

Lotta e fa quel che può, infine, la Virtus Desenzano, che tiene testa per due quarti sul parquet di Agrate, ma poi cala nel terzo segmento: finisce 79-51 per i brianzoli.

La classifica

Lic Verolanuova 28 punti; Montichiari 22; Sarezzo e Agrate 20; River Orzinuovi e *Gussola 18; Desenzano, Treviglio e Vimercate 14; Verolese 12; Melzo e Biassono 10; Rovagnate 6; *Excelsior Bg 2 (*una gara in meno).