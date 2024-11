Basket Divisione Regionale 1, due derby nel weekend: i risultati

Era piuttosto ricco il menù proposto dalla nona giornata di Divisione Regionale 1. Il piatto prevedeva ben due derby bassaioli, tra i quali una sfida storica.

A Verolanuova

Si sono affrontate venerdì sera la Gs e la Lic Verolanuova. Per la prima volta si sono incrociate le due realtà del paese: da una parte la neopromossa Gs del presidente Branca, matricola in questa categoria dopo molti campionati trascorsi nelle serie inferiori, e dall’altra la Lic di coach Cullurà, che ha alle spalle tanti campionati in serie C. A prevalere è stata la Lic, che si è aggiudicata nettamente il confronto 94-76.

La Lic indirizza l’incontro su binari favorevoli grazie ad una prima parte di gara disputata ad alti livelli, soprattutto a livello offensivo. La truppa del presidente prende il largo già nel primo quarto (31-16) e preme ulteriormente sull’acceleratore nella seconda frazione realizzando ben 61 punti in venti minuti. Una statistica notevole, propiziata dalla verve di Pedretti, capace di mettere a referto ben 21 punti nel primo tempo. In attacco la Lic, che riprende così la marcia vincente, dimostra il piglio della capolista tirando con percentuali monstre. L’altro mattatore della serata è Cucchi, autore di 26 punti.

A Orzinuovi

L’altro incrocio della Bassa era in programma al PalaBertocchi di Orzinuovi: di fronte River e Pythons Montichiari. La partita è appannaggio degli uomini di coach Scaroni, che si impongono con merito (63-48). Compie un passo indietro la compagine di Maioli, mentre Montichiari vince sciorinando una prova convincente per intensità e carattere.

I Pythons si fanno preferire già nella prima parte del match, difendendo con ordine e riuscendo ad attaccare il ferro con efficacia e concretezza. Alberto e Alessandro Pezzali sono i trascinatori dei Pythons, che si confermano al secondo posto, a due lunghezze dalla Lic.

Le altre bresciane

Nel gruppo delle inseguitrici, anche Sarezzo festeggia due punti preziosi violando 69-64 il campo del fanalino di coda Excelsior Bergamo. I valtrumplini conducono praticamente dall’inizio trovando in Borghetti, autore di 26 punti, e in Ferroni (14), i punti di riferimento offensivi.

Sale ancora in classifica anche la Virtus Desenzano, in grado di confezionare un prezioso blitz (76-71) sul parquet di Rovagnate. I gardesani vincono un match combattuto dimostrando compattezza di squadra nei momenti clou dell’incontro: Bof (19 punti), Faini (15) e Zoccoli (14) spingono al successo la compagine di Tusa.

La classifica

Lic Verolanuova 16 punti; Sarezzo e Montichiari 14; River Orzinuovi, Gussola e Desenzano 12; Agrate 10; Verolese 8; Treviglio, Biassono, Vimercate e Melzo 6; Rovagnate 4; Excelsior Bg 0