Dei quattro moschettieri della Germani potrebbero restarne soltanto due

Della Valle, Petrucelli, Gabriel e Cobbins sono a Brescia da tre anni: per i lunghi il probabile destino è altrove

2 ' di lettura

Amedeo Della Valle durante la partita della Germani contro l'Olimpia Milano ai play off - Foto Gianluca Checchi Ciamillo Castoria © www.giornaledibrescia.it

Nel corso della festa di fine stagione al PalaLeonessa dell’altra sera, Mauro Ferrari ha fissato attorno al 20 giugno la scadenza per prendere decisioni circa il futuro della Pallacanestro Brescia. Si apre quindi un periodo di circa tre settimane in cui non mancheranno ipotesi di scenari, voci di corridoio, nomi di mercato. Salvo sorprese – che non sono mai da escludere – non sono però attese ufficialità. Chiaro che più passa il tempo, più l’ipotesi di prendere parte a una Coppa europea tramonta