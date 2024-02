Coppa Italia, la brutta copia della Germani torna subito a casa punita da Napoli

Delusione, cocente delusione. Clamorosamente è già finita la Coppa Italia della Germani Brescia che fa flop ed esce di scena ai quarti della competizione vinta la passata stagione meritatamente punita da Napoli 80-74 (che in campionato era stata battuta a domicilio 104-83), che vola in quella che sarà dunque la semifinale delle sorprese contro Reggio Emilia che nel pomeriggio aveva battuto la Virtus Bologna. Avvio choc per la Germani che travolta dall’energia di Napoli, subisce un parziale di 7-0 spezzato da un tiro dall’arco di Petrucelli. I primi 5’ di gara sono conditi da tantissimi errori, sotto canestro e non, da una parte e dall’altra: dal 10-3 per Napoli non si segna per oltre 2’, fino a che Christon non spezza il digiuno generale a sua volta con una tripla.

Coppa Italia, Germani-Napoli

Coppa Italia, Germani-Napoli

Coppa Italia, Germani-Napoli

Coppa Italia, Germani-Napoli

Coppa Italia, Germani-Napoli

Coppa Italia, Germani-Napoli

Coppa Italia, Germani-Napoli

Coppa Italia, Germani-Napoli

Coppa Italia, Germani-Napoli

Coppa Italia, Germani-Napoli

Coppa Italia, Germani-Napoli

Coppa Italia, Germani-Napoli

Coppa Italia, Germani-Napoli

Coppa Italia, Germani-Napoli

Coppa Italia, Germani-Napoli

Coppa Italia, Germani-Napoli

Coppa Italia, Germani-Napoli

Coppa Italia, Germani-Napoli

Coppa Italia, Germani-Napoli

Coppa Italia, Germani-Napoli

Coppa Italia, Germani-Napoli

Coppa Italia, Germani-Napoli

Coppa Italia, Germani-Napoli

Tra una bruttura e l’altra – Germani irriconoscibile, forse attanagliata dalla pressione dopo aver visto Bologna soccombere con Reggio -, il primo quarto si chiude sul 19-11 per la Ge.Vi. Nel secondo quarto Brescia, che prova a puntare soprattutto al tiro da tre, non si discosta molto dalla versione del primo parziale e trascorrono di nuovo oltre 2’ prima che una delle due squadre segni: lo fa Napoli trovando con una Germani inchiodata da uno 0/7 da due e 0/10 dal campo. I partenopei scappano quindi sul +12: 26-14. Il primo canestro da due, lo segna Bilan dopo 14’ e Brescia sembra iniziare a sciogliersi e piazza un parziale di 10-0 (Christon in cattedra) per il -2: 26-24 Napoli. All’intervallo lungo, con Burnell anima di squadra, si va sul 34-30 per la Ge.Vi. Per Brescia, in sofferenza contro la zona proposta dalla squadra di Milicic, imbarazzante la percentuale da due con un misero 3/17 per il 18%.

Si ricomincia ancora con Brescia in grande difficoltà e che man mano precipita anche sul -16 nel punteggio. All’ultima contesa, si va sul 61-46 e ciò che si profila per Brescia, è un’impresa pressoché disperata. Prova a «chiamarla» Petrucelli con 5 punti consecutivi ad accorciare sul -10. Il parziale è teso e intenso, e con la forza della disperazione Brescia rosicchia ancora qualcosa fino al -5 a metà tempino: 68-63 Napoli. Si continua tra alti e bassi, discese e risalite, fino al -4 a 38’’ dalla fine, ma non c’è nulla da fare e i partenopei passano 80-74.

Delusione, cocente delusione. «La nostra peggior prestazione contro la loro miglior prestazione, ma questo è lo sport, complimenti a Napoli» il commento a caldo dell’ad Germani Mauro Ferrari.