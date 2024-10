Burnell: «Dieci sulle spalle, testa da sesto uomo»

Con il mental coach – uno specialista, connazionale americano collegato in videochiamata dall’altra parte dell’Oceano – si sente una volta a settimana. Dopo la sconfitta nel match contro l’Olimpia Milano Jason Burnell (poco brillante al Forum) ha voluto incentrare la seduta sul reset mentale, per trovare subito le giuste sensazioni in vista della successiva gara con la Dinamo Sassari. «Che, tra l’altro, è una mia ex squadra», racconta l’ala, che proprio contro i sardi è stato protagonista di una performance eccellente.

In trasmissione

Ieri il ventisettenne della Florida è stato ospite negli studi di Teletutto per la puntata settimanale di Basket Time. «Contro Sassari abbiamo giocato un’ottima partita per trenta minuti – le sue parole –. Poi abbiamo rallentato. Ma, anche grazie al pubblico, ci siamo rimessi in carreggiata e abbiamo vinto».

Burnell sottolinea l’importanza dell’armonia all’interno della squadra. «Con alcuni compagni gioco dallo scorso anno – sottolinea –. Mi sembra di conoscere Bilan (del quale è stato compagno proprio alla Dinamo, ndr) da sempre».

Il ruolo

Quando gli si fa notare che – quest’anno – pare molto più coinvolto nella fase offensiva della squadra, annuisce. «Con Poeta ho parlato tutta estate del mio ruolo – racconta –. Sono il sesto uomo di un gruppo con grandi qualità, e ho responsabilità».

Burnell affronta il campionato con il numero 10 sulle spalle. Una novità, dato che la passata stagione aveva la 4. «È il numero che usavo quando ero un bambino – sorride l’ala americana –. E poi questo è il decimo anno dalla scomparsa di mia nonna. Per me è anche un modo per onorare la sua memoria».

La partita di sabato 26 ottobre a Reggio Emilia (palla a due alle 21, al PalaBigi) è senza dubbio complessa. «I nostri avversari hanno guardie molto forti – ricorda Burnell –. Penso a Barford, Winston e Smith. Dovremo cercare di disputare una partita fisica e di proporre la nostra pallacanestro».

Tifosi della Germani in Polonia dall'ex coach Magro

Nel corso della trasmissione, Jason ha ricevuto anche i saluti di Alessandro Magro, ex allenatore della Germani e oggi coach dei Bc Wolves in Lituania, collegato via Skype con lo studio.